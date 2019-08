Respinto al mittente l'assalto della Fiorentina a Nicola Murru. Il club viola, alla ricerca di un terzino sinistro in caso di partenza di Biraghi, aveva puntato il laterale italiano ma la richiesta della Sampdoria pare aver spaventato la società di Commisso.



Il Doria infatti, dopo aver ceduto Praet e Andersen, sembra intenzionato a trattenere gli ultimi gioielli in rosa, e tra essi rientra pure l'ex Cagliari, anche perchè nello scorso campionato il giocatore classe 1994 ha tenuto un rendimento davvero molto alto, tanto da meritarsi le attenzioni di Mancini.



Per questo motivo al sondaggio della Fiorentina la Samp ha risposto chiedendo una cifra davvero molto elevata. Ferrero vorrebbe circa 14 milioni per Murru, un importo che secondo La Nazione farà desistere il ds dei toscani Pradé.