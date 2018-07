I fronti caldi in casa Sampdoria sono tre: c'è la situazione portiere, il nodo a centrocampo con Jankto osservato speciale, e pure il futuro dell'attacco. La dirigenza blucerchiata infatti è pronta a piazzare un colpo da affiancare ai vari Kownacki, Quagliarella e Caprari: si tratta di Antonino La Gumina, giovane bomber del Palermo.



Da qualche giorno ormai i blucerchiati hanno trovato l'intesa con il calciatore, che viene descritto come entusiasta di vestire la maglia blucerchiata. Il Doria ha proposto al suo agente Vigorelli un contratto quinquennale, convincendo immediatamente il giocatore grazie al progetto di Corte Lambruschini. Da non sottovalutare anche la presenza di Marco Giampaolo: il fatto che l'allenatore sieda sulla panchina della Samp ha avuto grande influenza sull'attaccante classe 1996. La Gumina sa quanto possa rivelarsi importante un tecnico simile nella crescita di un centravanti ancora molto giovane.



L'intesa definitiva con i rosanero però non è ancora arrivata. La Samp ha offerto circa 6 milioni più alcuni bonus, e il cartellino del giovane Rolando. Il Palermo inizialmente chiedeva 10 milioni, adesso la distanza è minima - dalla Sicilia vorrebbero aumentare leggermente la parte cash - è sembra facilmente colmabile. Anche per questa situazione, si attende una risposta entro domani.