Ultimo allenamento settimanale per la Sampdoria, che da martedì pomeriggio tornerà a lavorare con il Bologna nel mirino. Ieri mancavano tutti i nazionali, e le contemporanee assenze di Keita, Gabbiadini e persino Quagliarella (che ha svolto solo una seduta di scarico, ma programmata) hanno spalancato le porte del'attacco a Antonino La Gumina.



Secondo Il Secolo XIX l'attaccante siciliano è stato protagonista della partitella in famiglia, e per questo motivo si sarebbe candidato ad una maglia da titolare in vista della sfida di domenica prossima. Difficile però pensare che l'ex Palermo possa scalzare Quagliarella o Ramirez dalla formazione iniziale.