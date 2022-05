La Lazio sembra pronta a bussare in casa della Sampdoria: il calciomercato deve ancora partire, ma la società biancoceleste pare aver individuato la perfetta riserva di Ciro Immobile, e il profilo corrisponde a quello di Francesco Caputo.



L'attaccante ha alcune caratteristiche che piacciono a Sarri, sia come tipo di giocatore che come esperienza in Serie A. In più, porterebbe in dote al club capitolino una certa cifra di gol. Per questo motivo, Lotito sembra disposto ad assecondare le richieste blucerchiate. Secondo gli ultimi rumors circolati, la Lazio potrebbe mettere sul piatto 1,5 milioni di euro per il cartellino di Caputo.