C'è una storia molto curiosa e tenera che coinvolge l'attuale allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri e sua madre, la signora Renata. Il rapporto tra i due è particolarmente stretto e genuino, segno evidente del legame che resiste forte. Questo periodo poi è particolarmente speciale per Claudio e Renata: la mamma del mister infatti ha appena compiuto 100 anni, traguardo che il tecnico spera di festeggiare con un successo a Ferrara.



Qualcuno addirittura dice che la mamma sia il 'vice' di Ranieri: "Tra di noi, nelle nostre telefonate, era diventato un siparietto. Così è nata la battuta sul fatto che lei sia la mia vice allenatrice" ha raccontato sir Claudio a Il Secolo XIX. "La verità è che ama il calcio, tifa da sempre la Roma, come tutti noi in famiglia, ma anche un po’ per le squadre che alleno. Quindi ora un po’ per la Samp".



Da parte della signora Renata non mancano neppure gli appunti e qualche critica: "Mi dà sempre consigli anche sul calcio. Fin dai tempi del Chelsea, quasi vent’anni fa, quando non schieravo Damien Duff mi chiedeva sempre: 'Perché non l’hai messo?' " ha concluso l'allenatore.