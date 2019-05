Di questi tempi a Genova anche una semplice foto può suscitare interrogativi e agitare i tifosi della Sampdoria. Se n'è accorta ad esempio Anna Pettene, avvocato e mediatore familiare, 'golfista' (come si definisce lei stessa) ma anche moglie dell'ex presidente blucerchiato Edoardo Garrone.



Ieri su Facebook la signora Garrone ha pubblicato uno scatto che ha sollevato parecchie domande nel mondo Samp: nell'immagine si vedono lei, il marito Edoardo Garrone insieme proprio a Gianluca Vialli e al professionista inglese Andy Sullivan, impegnati alla buca 14, dedicata a Johann Cruyff, nel corso della Golf Cup 'Fondazione Vialli e Mauro'.



La didascalia che accompagna la foto è particolarmente importante per il messaggio che veicola: "Insieme contro la SLA. Lo sport è solidarietà". In molti però lo hanno interpretato come un indizio social. Intanto perchè di questi tempi, postare foto di Vialli a Genova è sempre molto 'rischioso', e poi perchè l'immagine risale al 2017. L'edizione di quest'anno infatti andrà in scena a settembre 2019.