L'avventura di Nik Prelec alla Sampdoria è stata molto particolare. La punta slovena oggi è la stella della Primavera allenata da Felice Tufano, che vola in campionato, ed è pure fresco di convocazione con la Slovenia Under 21, addirittura oggi dovrebbe pure giocare titolare con la sua selezione. E dire che il giocatore, pescato su segnalazione di Pecini nel 2017, aveva rischiato di interrompere la sua avventura in blucerchiato a causa di uno scarso impiego e di un contratto ormai in scadenza.



Dall'anno scorso però Prelec è tornato titolare e non è più uscito, ed ora è legato alla Samp sino a giugno 2022. Secondo Il Secolo XIX l'attaccante classe 2001 però sarebbe già entrato sul taccuino di numerose società, soprattutto straniere, e l'Europeo potrebbe essere utile per consacrarlo definitivamente.