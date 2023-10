Un po' per l'infortunio di Ferrari, un po' per meriti, Daniele Ghilardi si è imposto da subito come titolare della Sampdoria di Andrea Pirlo. Il difensore centrale, arrivato in estate dall' Hellas Verona, è diventato un punto fermo della formazione blucerchiata, e la Samp già da questa sosta sta valutando il suo futuro.



La formula del trasferimento di Ghilardi, scrive Sampnews24.com, è stata quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Un obbligo complesso, considerando la posizione in classifica dei blucerchiati, ma potrebbe esserci una nuova strada da percorrere. Non è escluso infatti che la Samp e il Verona decidano di trovare un accordo, con il Doria disposto a riscattare a prescindere Ghilardi al termine del campionato.