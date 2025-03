Sampdoria, la più rimontata d’Italia: 25 punti persi da situazione di vantaggio

Getty Images

Ladetiene untutt’altro che invidiabile: è la squadra che ha subito più rimonte tra Serie A e Serie B, con ben 25 punti persi dopo essere passata in vantaggio. Nessuno ha fatto peggio nei due principali campionati italiani. Il Venezia segue a quota 24, mentre in Serie B il Frosinone è terzo con 16 punti lasciati per strada. I numeri parlano chiaro: la Sampdoria è andata in vantaggioGli stop più clamorosi sono arrivati contro Salernitana (con Pirlo), Juve Stabia (con Sottil) e Cesena (con Semplici). Un trend negativo che ha coinvolto tutti e tre gli allenatori stagionali e che incide pesantemente sulla classifica.

Facendo un rapido calcolo, se i blucerchiati avessero mantenuto tutti i punti persi da situazione di vantaggio, si troverebbero in, a un solo punto dal Pisa e davanti allo Spezia. Un dato che lascia il tempo che trova, ma che evidenzia come la stagione della Samp potrebbe avere tutt’altra direzione., ma nessuna ha sprecato quanto i blucerchiati. Anche formazioni con difficoltà difensive come Pisa e Spezia hanno saputo gestire meglio i momenti critici.

Gli ultimi due pareggi con Bari e Palermo hanno confermato il problema, nonostante gli innesti del mercato invernale. La squadra continua a soffrire nel, e questo ha ripercussioni su più livelli,fa notare Il Secolo XIX: i giocatori sembrano insicuri e vulnerabili nei momenti decisivi, i tifosi sono ormai rassegnati alle rimonte, mentre gli avversari sanno che contro la Samp una partita non è mai chiusa. Se la Sampdoria vuole tornare a essere competitiva, dovrà trovare una soluzione a questo limite mentale e tattico, altrimenti il rischio è quello di rimanere prigioniera di un trend che sta compromettendo l’intera stagione.