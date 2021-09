La pausa per le nazionali, come noto, ha prodotto alcuni effetti in casa Sampdoria. Tra i blucerchiati impegnati con le rispettive selezioni si sono infortunati il centrocampista Albin Ekdal e anche il terzino Bartosz Bereszynski. Lo svedese, rientrato anticipatamente a causa di un risentimento alla schiena, è stato curato con massaggi e fisioterapia mentre il laterale è ancora con la Polonia e tornerà a Bogliasco soltanto domani.



Secondo La Gazzetta dello Sport Bereszynski avrebbe sofferto di un risentimento nella parte alta della coscia. Il giocatore blucerchiato verrà valutato in queste ore dallo staff medico polacco, ma un suo impiego contro l’Inghilterra pare difficile. La Samp, nel frattempo, aspetta di rivederlo a Bogliasco. Soltanto con esami al Mugnaini il club potrà fare il punto sulle sue condizioni.