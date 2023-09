Avanti con Pirlo. La Sampdoria rinnova la fiducia all'allenatore, nonostante le tre sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato in Serie B. Ieri, all'indomani della sconfitta in casa contro il Cittadella, la squadra ha iniziato a preparare la prossima trasferta sul campo del Parma primo in classifica.



Il tecnico ha riunito i calciatori in sala video, analizzando gli errori commessi nell'ultima partita. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato fa sapere che il progetto varato in estate prevede di andare a regime entro il 2024-25. Il campionato in corso, dunque, è di transizione.