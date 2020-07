Sino a pochi mesi fa, Omar Colley tentennava e sembrava soltanto un lontano parente del difensore ammirato in alcune circostanze lo scorso anno con Marco Giampaolo. Con l’arrivo di Ranieri sulla panchina della Sampdoria però il centrale gambiano ha ripreso confidenza con il campo e sicurezza, confermandosi come uno dei cardini della formazione blucerchiata.



Le sue caratteristiche fisiche e atletiche sembrano sposarsi piuttosto bene con la Premier League, e proprio dal campionato inglese giungono voci di interessamenti per il gigante classe 1992. Stando al The Sun ci sarebbero addirittura tre società interessate al calciatore, ossia il Newcastle, il West Ham e pure il Southampton.



L’ex club di Gabbiadini e Yoshida si era già avvicinato a Colley nel 2016, quando giocava nel Genk, ma la presenza di Van Dijk in biancorosso aveva chiuso la possibilità di un trasferimento. Gli uomini mercato dei Saints però non lo hanno perso di vista, e potrebbero tornare alla carica in estate