La stagione deve ancora finire, Mikkel Damsgaard ha solo cominciato a mettere in mostra le sue qualità, eppure già parecchie squadre vengono accreditate nella corsa al calciatore della Sampdoria. Il talentuoso danese ha suscitato numerosi interessamenti in Italia: ne monitorano la crescita l'Inter e la Juventus, ma in questo momento sembra in particolare la Premier League ad essere vigile sul giocatore.



Secondo il The Sun ci sarebbero ben quattro squadre sul calciatore. Si tratta di Tottenham, Leeds, Southampton e West Ham. Proprio gli Hammers sarebbero la formazione in vantaggio sulle altre d'Oltremanica per convincere Damsgaard. Ancora troppo presto per stilare percentuali, quello che è certo è che in estate partirà una vera e propria asta per il giocatore classe 2000.