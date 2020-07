Oltre alle novità organizzative e gestionali, il settore giovanile della Sampdoria vivrà un cambiamento anche a livello di guida tecnica. La Primavera blucerchiata saluterà Cottafava, diretto al Torino, e verrà affidata a Felice Tufano, attuale allenatore dell’Under 18 destinata a sparire dalla prossima stagione. Tufano, uomo ‘di società’ visti i lunghi trascorsi in Sampdoria, effettuerà quindi il grande salto sino alla più prestigiosa delle leve giovanili.



Nel frattempo, un nuovo ruolo potrebbe ricoprirlo un altro volto storico di casa Sampdoria, ossia Angelo Palombo. L’ex centrocampista vuole iniziare un percorso da allenatore, dopo le esperienze nello staff di Giampaolo, Di Francesco e Ranieri, e il Doria gli avrebbe offerto la panchina dell’Under 17 per iniziare la sua avventura. Da Corte Lambruschini sarebbero in attesa di una risposta da parte dell’ex numero 17.