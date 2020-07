Sulla carta, Atalanta-Sampdoria è una sfida proibitiva per i blucerchiati. Anche per questo motivo Claudio Ranieri potrebbe scegliere la via della prudenza, conservando i giocatori più importanti tra le fila dei blucerchiati in previsione della cruciale gara salvezza con l’Udinese di domenica. L’allenatore doriano riflette ad esempio su un attacco inedito e molto giovane, composto da Bonazzoli e La Gumina. Il mister blucerchiato potrebbe non rischiare ancora Quagliarella, e lasciare a riposo Ramirez – che scalpita – e Gabbiadini.



A centrocampo dovrebbero sistemarsi Depaoli e Jankto sulle corsie, con Thorsby che rientrerà dalla squalifica al centro del reparto, magari insieme a Linetty. Altra opzione è quella di vedere il polacco defilato sulla corsia, con Ekdal in cabina di regia. Scelte obbligate o quasi in difesa: davanti ad Audero, sicuri del posto Yoshida e Colley considerando l’indisponbilità di Ferrari e Tonelli, a destra Bereszysnki e a sinistra potrebbe rientrare Murru facendo rifiatare l’ottimo Augello.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Depaoli, Linetty, Thorsby, Jankto; Bonazzoli, La Gumina.