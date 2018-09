Tanti punti interrogativi, un po' di turn over e numerosi problemi fisici: la formazione dellache affronterà ilquesta sera in Sardegna è di difficile interpretazione, perchè Giampaolo potrebbe studiare qualche variante rispetto alle ultime gare. La difesa ad esempio presenta già un dubbio: di fronte ad Audero potrebbe riposare Tonelli, che ha giocato gli ultimi due match. Alle sue spalle scalpita, sicuri del posto invece Murru a sinistra, Bereszynski al centro e Andersen come centrale.Con Caprari out al pari di Saponara e Kownacki non al meglio (è stato convocato, ma potrebbe al massimo scendere in campo a gara in corso), le scelte in avanti sono obbligate: giocheranno, possibile vedere nel corso del match il polacco ma anche il giovanissimo Stijepovic, aggregato per l'ennesima volta ai 'grandi' della Samp.Il vero rebus riguarda il centrocampo. Qui Giampaolo ha tante alternative. In regia verrà quasi sicuramente scelto Ekdal - difficile ipotizzare la sorpresa Vieira - mentre Praet, Barreto, Linetty e Jankto si giocano i due posti da mezz'ala disponibili. In vantaggio dovrebbero esserci i primi due, ma attenzione anche alle quotazioni di. Il ceco potrebbe giocare, Giampaolo valuta se schierarlo a centrocampo oppure come trequartista alle spalle delle due punte per far riposare Ramirez, non al meglio. L'uruguaiano è anche in ballottaggio con Praet, altro candidato al ruolo di rifinitore.Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Jankto; Defrel, Quagliarella.