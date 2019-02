Sampdoria incerottata e non al meglio dal punto di vista psicologico, almeno nella prima parte della settimana. E' questo il quadro che ha tratteggiato l'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo nella conferenza stampa di ieri, parlando di 'squadra di morti viventi' e di sé stesso come 'intrattabile' a causa della sconfitta con il Frosinone. Soltanto nel fine settimana, a detta del mister, i suoi giocatori sono tornati quella visti nel corso della stagione.



Nonostante tutto però sono parecchi i punti interrogativi della formazione. Ramirez e Jankto non sono stati convocati, al pari di Barreto e Caprari, anche se per l'attaccante italiano e il mediano paraguaiano si tratta di una non convocazione attesa. Non sta benissimo nemmeno Colley, che ha stretto i denti ed è partito alla volta di Milano, ma Giampaolo - che per filosofia detesta i cambi a gara in corso nel reparto difensivo - potrebbe preferire Tonelli. L'altro centrale sarà ovviamente l'osservato speciale (anche in chiave mercato) Andersen. A sinistra rientrerà Murru dalla squalifica, a destra ballottaggio Bereszynski-Sala, con l'italiano leggermente in vantaggio anche in virtù.



Nessun dubbio a centrocampo, dove scarseggiano le alternative. Ekdal in regia, Praet e Linetty al suo fianco. Sulla trequarti fiducia ancora a Saponara, mentre in attacco, insieme a Quagliarella, Defrel è in vantaggio rispetto a Gabbiadini.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Saponara; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.