Con una formazione piuttosto risicata a livello numerico, le scelte di Marco Giampaolo in vista della partita con la Juventus sono abbastanza obbligate. L'allenatore della Sampdoria probabilmente riproporrà in toto l'undici visto nelle ultime uscite. Sarà il 4-5-1 il modulo di base, con Audero in porta e consueta linea a quattro composta da Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello.



Qualche dubbio in più a centrocampo: i tifosi aspettano di vedere Villar, arrivato da poco e non ancora al top come condizione (si allenava da solo a casa). Il posto da regista, quindi, spetterà ancora a Ronaldo Vieira. L'inglese verrà affiancato da Rincon e Sabiri. Sulla destra, Leris sostituirà Candreva, andato alla Salernitana, a sinistra ancora minuti per Djuricic. Il peso dell'attacco, invece, toccherà a Caputo: con Gabbiadini appena rientrato tra i convocati e De Luca infortunato, la scelta era obbligata: per Quagliarella, probabile uno spezzone a gara in corso.



Probabile formazione Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Rincon, Vieira, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.