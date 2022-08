Marco Giampaolo vuole una risposta dalla Sampdoria, e la vuole il prima possibile. L'allenatore blucerchiato non è rimasto affatto contento delle difficoltà mostrate dalla sua squadra a Salerno, e contro la Lazio medita alcune possibili strade. La prima è quella della continuità: confermare il 4-1-4-1 con qualche piccola modifica di formazione. L'allenatore, ad esempio, riporterà Bereszynski sulla corsia di destra, mentre Vieira potrebbe sostituire Villar (che ancora non è in piena forma) in cabina di regia. In caso di linea a 4 a supporto dell'unica punta Caputo, poi, spazio a Leris, Rincon, Sabiri e Djuricic.



L'altra opzione, leggermente meno probabile in questo momento, è un cambio modulo e un ritorno al 4-3-1-2. In quel caso, la linea difensiva resterebbe invariata, ma in mezzo andrebbero Leris, Vieira e Rincon, con Djuricic in panchina e Sabiri trequartista alle spalle di Caputo e Quagliarella. Probabile impiego a gara in corso per Gabbiadini, che pian piano sta tornando.



Probabile formazione Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.