Sampdoria, la probabile formazione anti-Palermo: perso Darboe, torna Ricci

Mancano soltanto poche ore prima della partita che per lavale una stagione. Ieri mister Andrea Pirlo ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento e la necessità, per i blucerchiati, di non fare calcoli. Mentre la tensione pre partita a Genova aumenta, i tifosi si chiedono quali saranno le scelte del tecnico, che potrebbe variare qualcosa soprattutto a centrocampo. Per il match del Barbera, infatti, la sensazione è che l'allenatore possa optare per l'esperienza.Perso Darboe per l'ennesimo infortunio di questa sciagurata stagione, Pirlo a centrocampo valuta un ballottaggio tra l'ex di giornata Kasami e, con quest'ultimo favorito. L'allenatore ha parlato proprio di lui ieri in conferenza stampa: "Ha avuto un po' di problemi durante la stagione, ora sta bene, è fresco perché finora non ha giocato tanto e in questo momento la freschezza, anche di testa, può tornare utile". Kasami potrebbe quindi essere impiegato a partita in corsa. A sinistra ballottaggio tra Barreca e Giordano, a destra tra Depaoli e Stojanovic. Qualche cambiamento avverrà anche in difesa: si rivedrà Piccini dal primo minuto. In attacco, nessun dubbio. Perso Pedrola, saranno Esposito e Borini ad agire a supporto di De Luca.

Probabile formazione Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Facundo Gonzalez; Depaoli, Yepes, Ricci, Barreca; Esposito, Borini; De Luca. All. Pirlo.