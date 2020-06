Meno di tre ore a Roma-Sampdoria, seconda gara post ripresa per i blucerchiati, attesi dal difficile match dell'Olimpico. Il Doria secondo le ultime indiscrezioni cambierà molto la formazione vista a San Siro, ad esempio tornando alla difesa a quattro. Al centro del reparto dovrebbe rivedersi Tonelli, in coppia con Yoshida, mentre a destra andrà Bereszynski e a sinistra Augello.



In mezzo al campo, verrà proposta la coppia Ekdal-Vieira, con Jankto esterno sinistro e Depaoli sull'out di destra. In attacco invece sicuro di una maglia Gabbiadini, per affiancarlo ha buone chance anche Federico Bonazzoli. L'altra possibilità è quella di vedere la Samp sistemata con i 4-5-1, in quel caso il terzetto di centrocampisti vedrebbe l'aggiunta di Thorsby, mentre sarebbe sacrificato Bonazzoli, con Gabbiadini unica punta.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini.