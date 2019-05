Pochi dubbi in difesa, tanti in attacco: la Sampdoria di Marco Giampaolo, dopo aver ricevuto gli appelli dei 'cugini' rossoblù a battere l'Empoli oggi al Ferraris, dovrà fare i conti con parecchi dubbi di formazione, specialmente in attacco dove il Doria avrà una discreta abbondanza. Oltre a Quagliarella, alla caccia del titolo di capocannoniere, potrebbe esserci spazio per Gabbiadini con ballottaggio Defrel-Ramirez sulla trequarti. Attenzione però alle parole del tecnico di ieri in conferenza stampa: 'Posso giocare con un trequartista di ruolo, oppure con un tridente atipico". In questo caso, Defrel e Gabbiadini potrebbero giocare larghi con Quagliarella riferimento centrale.



A centrocampo, i confermati dovrebbero essere Praet ed Ekdal con ballottaggio Linetty-Jankto e la possibilità di vedere a gara in corso anche Vieira. In difesa invece non ci sono dubbi. La squalifica di Colley, e l'indisponibilità di Andersen obbligano la scelta al centro: giocheranno Tonelli e Ferrari, mentre a destra dovrebbe rientrare Sala al posto di Bereszynski con Murru confermatissimo a sinistra. In porta, ovviamente, andrà Audero.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Defrel, Quagliarella, Gabbiadini.