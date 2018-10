Mancano poche ore a Atalanta-Sampdoria, e Marco Giampaolo sembra aver sciolto gli ultimi dubbi per la formazione blucerchiata. Il tecnico doriano riporterà titolare Gianluca Caprari sulla trequarti, concedendo un turno di riposo a Ramirez. Dennis Praet verrà invece riportato sulla linea mediana, insieme a Ekdal. In ballottaggio per l'ultima maglia da titolare Linetty - in vantaggio - e Barreto.



Al centro della difesa, ancora fiducia a Tonelli favorito su Colley e Andersen, con Murru e Bereszynski sulle fasce. In attacco, confermatissimo Fabio Quagliarella e Gregoire Defrel, che per diretta ammissione di Giampaolo sta bene e ha smaltito l'acciacco fisico rimediato contro la Spal.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynsky, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari, Quagliarella, Defrel.