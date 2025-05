Sampdoria, la probabile formazione: conferme per Riccio e Ferrari, in avanti spinge Oudin, e Borini...

Contro la Juve Stabia, per lasarà la partita delle partite. Dentro o fuori, salvezza o inferno. E, salvo sorprese, la formazione che scenderà in campo oggi a Castellammare potrebbe ricalcare in gran parte l’undici visto contro la Salernitana. Le prove degli ultimi giorni e il lavoro a porte chiuse confermano che il sistema sarà ancora una volta ilma con qualche ballottaggio aperto, complicato anche dalle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave.In porta ci sarà Cragno. Davanti a lui, linea a tre consicuro del posto, Ferrari non al meglio ma probabile titolare, ein leggero vantaggio su Curto per l’ultima maglia. Sugli esterni, Depaoli agirà a destra, mentre a sinistra resta viva la sfida tra Beruatto e Venuti, con il primo leggermente favorito. In mezzo al campo si gioca un posto accanto a, anche lui però da monitorare fino all’ultimo. Meulensteen è pronto a partire dal primo minuto dopo il gol di venerdì, ma il rientro di Yepes offre a Evani un’alternativa più ordinata e di palleggio. Il terreno sintetico – di ultima generazione, migliore rispetto a quello di Carrara ma pur sempre un fattore – potrebbesoprattutto su chi ha fastidi muscolari o articolari.

Sulla trequarti dovrebbero agire, che ha guadagnato terreno negli ultimi giorni e parte favorito su Borini, non ancora al meglio dopo il trauma al ginocchio. L’ex Milan è comunque tra i convocati, ma resta il dubbio se potrà essere davvero utilizzabile o se si limiterà a una presenza simbolica. Le alternative non mancano: Akinsanmiro spinge per un ruolo da sorpresa, Coda offre esperienza e peso offensivo se il match dovesse mettersi sui binari sbagliati. Davanti, Niang sarà il punto di riferimento. Con Benedetti squalificato e Tutino, Romagnoli e Perisan fuori per infortunio,e si tiene ancora qualche opzione aperta fino all’ultimo minuto. La sensazione è che si andrà avanti con lo scheletro solido visto contro la Salernitana, ma con l’obbligo di leggere la partita in tempo reale e adattarsi. Il margine d’errore è zero.

Probabile formazione Sampdoria (3-4-2-1): Cragno, Altare, Ferrari, Riccio; Depaoli, Meulensteen, Vieira, Beruatto; Oudin, Sibilli; Niang. All. Evani.