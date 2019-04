Alcuni dubbi per Marco Giampaolo in vista di una partita che l'allenatore della Sampdoria ha definito 'decisiva per la Champions', con il chiaro intento di caricare l'ambiente e dare continuità al successo ottenuto con il Milan. Dal ritiro di Novara, che la Samp si è autoimposta di comune accordo tra squadra e dirigenza per mantenere alta la concentrazione, il tecnico doriano riflette su due dubbi di formazione.



Giampaolo è intenzionato a confermare in blocco la squadra che ha battuto il Milan. I cambi, come anticipato in conferenza, saranno dettati dalla condizione fisica. "Ritengo che qualcuno abbia consumato troppo e sia a rischio infortunio" ha detto il tecnico di Bellinzona, che poi ha aggiunto "Giocheranno gli 11 che ritengo stiano meglio sul piano fisico, così come avevo detto prima della sfida contro il Milan". Due sono i ballottaggi che coinvolgono la formazione: uno sulla corsia di destra, dove Bereszynski ha smaltito l'influenza e potrebbe rilevare Sala, che ha speso tantissimo a Marassi sabato. L'altro dubbio è in attacco, perchè anche Defrel si è reso protagonista di una partita di grande sacrificio, e potrebbe rifiatare lasciando spazio a Gabbiadini. Non è escluso però che Giampaolo non decida di impiegare il francese come trequartista, in alternativa a Ramirez. Per il resto, tutto confermato con Colley e Andersen davanti ad Audero, Murru a sinistra e Vieira in regia affiancato da Praet e da un Linetty a cui si chiedono gli straordinari (è il giocatore della Samp che ha corso di più sabato). In attacco, la certezza Quagliarella sfiderà il Gallo Belotti cercando di trascinare la Samp ad un successo fondamentale in ottica europea.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Vieira, Praet; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.