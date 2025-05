Sampdoria, la probabile formazione: dubbio Ferrari e Depaoli. Numeri offensivi da brivido

Getty Images

Laarriva a Catanzaro con la consapevolezza di giocarsi molto più di tre punti. È la prima di tre finali da qui alla fine del campionato, in una stagione segnata da difficoltà tecniche, societarie e infortuni. L'obiettivo minimo rimasto, la salvezza diretta o quantomeno un posto nei playout, passa obbligatoriamente da un risultato positivo in Calabria. Lo ha detto chiaramente anche il tecnico Evani: «Arrivati a questo punto la tattica lascia il tempo che trova, conta quello che ci metti dentro».Contro il Catanzaro potrebbe essere confermato ilgià visto nella sfida con la Cremonese. Tra i rientri più importanti c’è quello di Oudin, assente nell’ultima partita per un grave lutto familiare. In porta si va verso una nuova conferma per Cragno, mentre in difesa restano dubbi su Ferrari, non al meglio dopo la gara di tre giorni fa, quando è tornato titolare dopo una lunga assenza. Al suo fiancoma attenzione ache potrebbe partire dall’inizio. Sulle fasce, a destra resta in forte dubbio Depaoli, che potrebbe essere sostituito da Bereszynski, mentre a sinistra Venuti è favorito su Beruatto.

A centrocampo pesa la situazione diffidati: Vieira, Benedetti, Yepes e Akinsanmiro sono tutti a rischio squalifica. Un cartellino giallo li terrebbe fuori dalla sfida di venerdì prossimo contro la Salernitana, che si preannuncia già infuocata. In regia dovrebbe essere confermato, con Benedetti e Vieira ai suoi lati, ma resta la possibilità che Meulensteen trovi spazio per dare un po’ di respiro ai titolari. In attacco, salvo sorprese, agiranno Sibilli e Niang, maIl problema principale della Sampdoria resta il rendimento offensivo. Nellenumeri da retrocessione. Ancora peggio il rendimento esterno: l’ultima vittoria in trasferta risale al 20 ottobre, un rocambolesco 3-5 a Cesena con Sottil in panchina. Da allora, dodici partite lontano dal Ferraris senza successi, con sette pareggi e cinque sconfitte. Serve un cambio di passo immediato, perché non ci saranno altre occasioni.

Probabile formazione Sampdoria (3-5-2): Cragno; Riccio, Curto, Altare; Depaoli, Vieira, Yepes, Benedetti, Venuti; Sibilli, Niang. All. Evani.