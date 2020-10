Il dubbio principale, per quanto riguarda la formazione della Sampdoria che oggi pomeriggio alle 15 affronterà l'Atalanta, è chi andrà a sostituire Antonio Candreva sulla corsia di destra. Per il resto, l'undici blucerchiato non dovrebbe presentare grosse novità rispetto a quello visto in partenza contro la Lazio, anche perché due dei giocatori più attesi, ossia Silva e Keita, non partiranno di sicuro dall'inizio. "Non possono essere al livello dei compagni, non hanno mai neppure fatto un vero allenamento e neppure partitelle" ha detto Ranieri, di fatto togliendoli dai dubbi iniziali di formazione. Entrambi potrebbero essere utilizzati a gara in corso.



Un altro piccolo dubbio è quello al centro della difesa, dove Tonelli è in vantaggio su Colley per affiancare Yoshida. Nessun dubbio sulle corsie, con Bereszynski-Augello a presidiare le fasce e Audero in porta. A centrocampo, come detto la soluzione più plausibile pare essere quella di vedere Jankto a destra, con Damsgaard dall'altra parte e in mezzo la confermata coppia scandinava Thorsby-Ekdal. Davanti, considerando l'infortunio di Gabbiadini, per il mister c'è poca scelta. Di fianco a Quagliarella partirà ancora una volta Gaston Ramirez.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.