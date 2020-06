Alla luce dei numerosi infortuni che hanno martoriato la Sampdoria, saranno scelte quasi obbligate quelle che Claudio Ranieri dovrà fare in vista della partita di domani sera con il Lecce, cruciale in ottica salvezza. Molto dipenderà dal modulo: il tecnico quasi certamente confermerà il 4-4-2 visto nelle ultime uscite, anche perché potrà contare su due centrali di ruolo. L’alternativa è ritornare al 3-5-2 con Bereszynski centrale, ma è un’opzione che non convince.



Di fronte ad Audero si sistemeranno quindi Colley e Yoshida, certi di una maglia vista l’indisponibilità di Tonelli. Sullo sfondo c’è anche la possibilità della sorpresa Chabot, però più remota. A destra andrà invece Bereszynski, mentre a sinistra Augello potrebbe prendere il posto di Murru.



L’indisponibilità di Linetty invece dovrebbe consentire a Ranieri di schierare un centrocampo con Ramirez a destra, il rientrante Jankto a sinistra e la coppia Thorsby – lasciato a riposo domenica – e Ekdal in mezzo. In caso di 3-5-2 invece Ranieri potrebbe optare per Depaoli-Jankto sulle corsie, con Thorsby e Ekdal in mezzo e Ramirez in posizione più avanzata. Davanti sicuro di una maglia Gabbiadini, ballottaggio tra Bonazzoli (favorito) e La Gumina.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini.