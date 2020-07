Lasi presenta al derby di questa sera con una grande abbondanza di scelte e una formazione in salute. Claudiosarà chiamato a decidere praticamente tra due alternative per ruolo, considerando le tante opzioni a sua disposizione. Il mister doriano ha fatto parecchia pretattica (“La formazione l’ho già decisa, ma non ve la anticipo”) e ieri nella partitella ha mischiato le carte. Si può ipotizzare che il tecnico decida di sistemare la Sampdoria con il, il modulo che attualmente sembra maggiormente interiorizzato dai giocatori, ma non è escluso che possa risistemare la squadra con il trequartista a gara in corso.Anche le scelte dovrebbero essere improntate ad un atteggiamento conservativo. In tal caso la formazione sarà quella ‘tipo’, con Audero in porta, Bereszynski e il rientrantesulle corsie, mentre al centro della difesa insieme a Yoshida si sistemerà di nuovo Colley, lasciato a riposo con il Parma perché diffidato. La linea di centrocampo invece dovrebbe vederea sgroppare sulla fascia mancina.In avanti c’è l’imbarazzo della scelta: Ranieri dovrà decidere tra Ramirez e Bonazzoli, che probabilmente partiranno dalla panchina, oGli ultimi due dovrebbero essere i prescelti per cominciare la gara. Questo è l’undici più ‘semplice’, ma non è assolutamente da escludere una qualche sorpresa del mister, che spesso ha stupito inserendo il giocatore meno atteso dal primo minuto. Il colpo di scena potrebbe arrivare ad esempio in attacco, dove i giocatori sono tutti piuttosto in forma, ma pure a centrocampo, magari slittandoal centro e dirottando Ramirez come esterno.Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella