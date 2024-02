Sampdoria, la probabile formazione: Pirlo conferma la squadra vista col Brescia?

Lorenzo Montaldo

Partita contro un'avversaria complessa questa sera per la Sampdoria, in uno stadio caldo e pronto a festeggiare il compleanno del Cosenza. I blucerchiati stanno attraversando un brutto momento, sono reduci dalla beffa nel finale con il Brescia,ma nonostante tutto Andrea Pirlo sembra intenzionato a riconfermare la formazione vista contro i biancoblù, a partire dal modulo. Probabile uno schieramento con il 3-5-2, che diventa 5-3-2 in fase di non possesso.



I tre centrali saranno quindi Ghilardi, Facundo Gonzalez e Piccini. Sulle corsie, rientra Giordano dopo una squalifica e un problemino fisico, ma la sensazione è che il prodotto del vivaio genovese partirà dalla panchina. A sinistra dovrebbe infatti ricollocarsi Barreca, con Depaoli a destra e il terzetto composto da Kasami, Yepes e Darboe in mezzo. Davanti partirà De Luca, con Alvarez pronto ad agire seconda punta.



L'altra suggestione era quella di un ritorno al 4-3-2-1 con Piccini e Giordano (o Barreca) sulle corsie, Yepes Kasami e Darboe in mezzo insieme e in tre a giocarsi due maglie da trequartisti: Depaoli, Alvarez e Benedetti, che rientrerà dall'infortunio. Davanti sempre confermato De Luca. La senszione però è che questa formazione sia troppo 'innaturale', costringerebbe a tenere fuori un giocatore pesante e inoltre dovrebbe fare i conti con le condizioni fisiche di Benedetti, ovviamente non al meglio dopo la sosta. Probabile quindi che Pirlo opti per la difesa a tre.



Probabile formazione Sampdoria 3-5-2: Stankovic; Ghilardi, Facundo Gonzalez, Piccini; Barreca, Darboe, Yepes, Kasami, Depaoli; Alvarez, De Luca. All. Pirlo.