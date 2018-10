Mancano ormai poche ore alla partita che chiuderà la nona giornata di Serie A: questa sera a sfidarsi al Ferraris saranno ladi Marco Giampaolo e ildi Roberto De Zerbi, due degli allenatori più interessanti e quotati del campionato. Il tecnico blucerchiato per la prima volta in stagione potrà scegliere lasenza particolari problemi di infortuni: assenti solo il lungodegente Regini e l'infortunato Rolando, ma i giocatori più utilizzati dal mister in questo avvio di stagione saranno tutti a disposizione.Per questo motivo la probabile formazione blucerchiata presenta alcuni punti interrogativi che probabilmente verranno sciolti soltanto a pochi minuti dal fischio d'inizio del match. Il primo è in difesa: di fronte adgiocheràe uno tra. Il centrale italiano, dopo il lavoro personalizzato svolto al rientro dall'impegno con la Nazionale, sembra pienamente recuperato ed è in vantaggio sul gigante gambiano. Sulle corsie confermatia sinistra ea destra. Il centrocampo invece dovrebbe ricalcare quello visto a Bergamo, conmezz'ali. Il polacco comunque deve affrontare la concorrenza di Barreto, anche se in questo momento l'ex Lech Poznan sembra in pole.Sulla trequarti invece il traffico è piuttosto intenso. Sono in tre a giocarsi una maglia:, rigorosamente in ordine di chance di 'titolarità'. Il numero 17 blucerchiato, fresco di chiamata da parte di Mancini, dovrebbe essere il prescelto anche se Giampaolo ha parlato di un Ramirez molto in forma : una frase, quella del tecnico doriano, che ha riportato in auge il profilo dell'uruguaiano. Occasione a gara in corso anche per Saponara, tornato dopo oltre un mese e mezzo tra i convocati. Non ci sono dubbi invece sul tandem offensivo: giocheranno, con la possibilità per Giampaolo di variare parecchi interpreti a gara in corso, sfruttando (finalmente) l'abbondanza.Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Caprari; Quagliarella, Defrel.