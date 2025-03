Sampdoria, la probabile formazione: Semplici alla fine non cambia, confermato il modulo

Getty Images

Lasi avvicina alla delicatissima sfida contro il Frosinone con pochi dubbi di formazione. Durante la settimana, mister Semplici ha lavorato sul 4-4-2, ma la sensazione è che alla fine opterà per il consuetoNon cambierà molto rispetto alle ultime uscite, con la squadra ormai abituata a questo assetto tattico.In porta, Alessioha recuperato dall’infortunio e dovrebbe partire titolare, anche se Ghidotti resta in preallarme nel caso in cui dovesse esserci qualche problema dell’ultimo minuto. In difesa, Altare guiderà il reparto al centro, con Curto nel ruolo di braccetto destro e Veroli in vantaggio su Bereszynski per quello sinistro. A centrocampo,agirà sulla fascia destra e Beruatto su quella sinistra, mentre in mezzo Ricci sarà confermato in regia. Il ballottaggio riguarda il suo compagno di reparto, con Yepes che al momento sembra favorito su Meulensteen.

Nel reparto offensivo, Semplici ha pochi dubbi:sarà l’unico terminale offensivo, con Oudin e Sibilli a supporto. Tuttavia, in settimana è stato provato anche Akinsanmiro in quella posizione, segnale che potrebbe esserci una variazione in corsa a seconda dell’andamento della partita.Probabile formazione Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Veroli; Depaoli, Ricci, Yepes, Beruatto; Sibilli, Oudin; Coda. All. Semplici.