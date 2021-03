Claudio Ranieri come al solito non ha lasciato intendere nulla della probabile formazione della Sampdoria. Gli interrogativi sono tanti, a cominciare dalla linea difensiva. L'unico sicuro di un posto dovrebbe essere Colley, rientrante dalla squalifica. Il gambiano potrebbe essere affiancato da Yoshida, Ferrari appare leggermente indietro nelle gerarchie.



A centrocampo, il ballottaggio riguarda innanzitutto le corsie. A sinistra Ranieri è in dubbio tra Jankto, in vantaggio, e Damsgaard che potrebbe nuovamente accomodarsi in panchina. Candreva si sistemerà a destra, mentre in regia dovrebbe rientrare Silva, con uno tra Ekdal e Thorsby al suo fianco. Davanti, spazio alle due punte. Quagliarella partirà dal primo minuto, nei giorni scorsi veniva ventilato un impiego di Gabbiadini ma in realtà potrebbe essere Keita Balde a cominciare la gara.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri.