, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese: "Difficile accettare il momento, perché noi ce la mettiamo tutta. Anche oggi ci è mancato il gol: se crei 4 occasioni per segnare ma non le sfrutti, poi il calcio è crudele e abbiamo pagato un gol su un rimpallo. Bella partenza e tifo spettacolare, ma in Serie A non puoi sbagliare gol così e alla fine questo ti penalizza"."Dobbiamo continuare a lavorare. Senza prestazioni non puoi avere una speranza. Le prestazioni ci sono, ma dobbiamo concretizzare. Non ho una spiegazione. Se apri la partita, tutto diventa più semplice e più divertente"."Quanto mi dispiace lo so solo io. Segnando ci sarebbe ancora più entusiasmo: dobbiamo continuare a lavorare, non so più cosa dire"."Fabio torna dopo un infortunio di 40 giorni, si sta allenendo da una settimana e non ci possiamo aspettare che incida subito. È uno di spessore e un bomber vero, ma dopo la partita si può parlare di tante cose. Quando non si fa il risultato si può parlare di qualsiasi cosa. Ci sono anche degli episodi come quello suche io ho notato. Io l’ho già detto un paio di volte. Marelli dice che è un normale contatto di gioco? Sto al mio posto, non replico"."Abbiamo la settimana lunga per pensare all'Atalanta. Dobbiamo lasciare dietro questo pomeriggio e pensare a un'altra battaglia"."Per com'è il mio carattere, crederò sempre 10".