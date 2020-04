Qualche giocatore della Sampdoria comincia a dare segnali di insofferenza. Questo perchè la quarantena blucerchiata, scattata dopo la positività di Gabbiadini, continua ad oltranza. Oggi le giornate di reclusione sono diventate 31. I calciatori blucerchiati restano in attesa del secondo tampone, che però non scatterà sicuramente questo week end.



I blucerchiati quindi trascorreranno la Pasqua in quarantena, situazione simile a quella di tutti gli italiani, ma 'aggravata', ricorda Il Secolo XIX, dal fatto di non poter uscire neppure per la spesa o per la farmacia, e soprattutto dal fatto che alcuni calciatori sono soli senza moglie e figli in quarantena. E' il caso di Ekdal, che ha la moglie e la figlia in Svezia, ma anche di La Gumina che attende il parto della compagna (attualmente a Palermo) e scalpita per raggiungerla.



Entrambi però dovrebbero fronteggiare un doppio problema: una volta arrivati, dovrebbero sottoporsi ad un'altra quarantena di quindici giorni, con il rischio poi di dover nuovamente attendere altri quindici giorni una volta rientrati a Genova in caso di ripresa degli allenamenti.