Lain queste ore è stata investita dalla tempesta plusvalenze, con la perquisizione in sede della Guardia di Finanza . Un decreto di perquisizione datato peraltro 25 luglio, proprio il giorno in cui il club blucerchiato si difendeva in Tribunale dal ricorso dell'ex presidente Massimo. La preoccupazione della Samp riguarda proprio le tempistiche, perchè il procedimento arriva a pochissima distanza temporale dal deposito del piano di ristrutturazione del debito in Tribunale. Si tratta, come noto, di un passaggio fondamentale per il closing dell'operazione conSecondo Il Secolo XIX i due imprenditori ora sarebbero inquieti per via di eventuali contraccolpi della vicenda. La posizione della Sampdoria in merito alla vicenda malversazione è tranquilla e chiara, c'è sempre stato untra il club e la Ssh Holding di Ferrero, a cui il Doria pagava le rate per l'utilizzo del marchio. Ciò che poi avveniva con i soldi da SSH in poi, non riguarda il club. Più nebulosa invece la questione closing.La paura di Radrizzani e Manfredi, stando al quotidiano, è cheA breve erano attese le autorizzazioni dell'Agenzia delle Entrate, cruciali per il deposito del piano in Tribunale: si tratta di step obbligati per avviare l'iter dell'omologa entro fine settembre o i primi di ottobre. A quel punto, ci sarebbe potuto essere il closing. Il rischio è che l'attesa per eventuali sviluppi della vicenda dilati ulteriormente i tempi a discapito della Samp.