Massimo Ferrero non ha cambiato la sua posizione in merito alla Sampdoria e alla possibile ripresa del campionato: il Viperetta non vuole ripartire, nonostante qualche piccola ‘retromarcia’ collegata ad alcune interviste. A dimostrarlo c’è il fatto che nel documento della Lega del 21 aprile, mediaticamente trapelato come ‘collettivo’, Samp e Juventus fossero in realtà ‘astenute’.



In caso di ripartenza, sarebbero numerosi i problemi per la truppa blucerchiata. Il Secolo XIX di oggi li sintetizza. Alcuni riguardano il prolungamento dei contratti, altri l’applicabilità del protocollo medico in un centro sportivo dagli spazi ristretti e privo di foresteria.



Sussistono poi anche problematiche di carattere tecnico: la Sampdoria è stata particolarmente colpito dal Coronavirus, che ha debilitato parecchi calciatori. E l’eventuale ripresa resta un punto interrogativo dal punto di vista medico, come ha sottolineato spesso Ranieri. Inoltre la rosa doriana non è strutturata per affrontare impegni ravvicinati, e eventuali infortuni stravolgerebbero la cifra tecnica doriana, che peraltro sarebbe chiamata a giocarsi la salvezza tra giugno e luglio, con un clima particolare e per di più a porte chiuse.