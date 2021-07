L’infortunio di Leonardo Spinazzola ha complicato i piani della Roma per la prossima stagione. La formazione di Mourinho, per sostituire l’esterno italiano, starebbe pensando anche a Robin Gosens, ma alla lista di papabili giocatori si sarebbe aggiunto pure il terzino della Sampdoria, Tommaso Augello.



L’ex Spezia, dopo una stagione da titolare, rappresenta una scommessa per una piazza come Roma, ma l’economicità dell’affare rispetto alle altre soluzioni di mercato potrebbe invogliare il club di Trigoria. Proprio questo aspetto, scrive La Repubblica, non andrebbe sottovalutato in ottica calciomercato.