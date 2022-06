La Salernitana non ha riscattato Federico Bonazzoli, che ha fatto così ritorno alla Sampdoria. Il club granata, però, potrebbe tornare a bussare alla porta blucerchiata per un altro attaccante, ossia Manuel De Luca. La situazione, però, dipende da Djuric. Ma andiamo con ordine.



La dirigenza granata sta cercando di rinnovare il contratto di Djuric, punta bosniaca in granata da quattro stagioni. Se però il centravanti non dovesse rinnovare, il ds dei campani Morgan De Sanctis dovrebbe ingaggiare un altro attaccante, e starebbe pensando di ripetere l'operazione fatta l'estate scorsa con il Doria. Nel mirino, questa volta, sarebbe finito Manuel De Luca, classe 1998 prestato dai blucerchiati al Perugia e autore di 10 gol in Serie B. La Samp valuta il suo giocatore 3 milioni, ma dovrà anche fare riflessioni su come gestire il futuro del ragazzo.