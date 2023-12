Nella Sampdoria si sta mettendo in mostra un ragazzo genovese e giovane, già diventato titolare della formazione allenata da Andrea Pirlo. Si tratta di Simone Giordano, terzino attualmente adattato anche mezz'ala, ormai stabile padrone della fascia sinistra blucerchiata.



Secondo Sampnews24.com le buone prestazioni di Giordano, classe 2001, avrebbero attirato l'interessamento di alcune società di Serie A, che a gennaio potrebbero muoversi. Il suo futuro però dovrebbe essere ancora a Genova: il Doria non vuole privarsi di un titolare, considerando anche che l'alternativa Barreca a sinistra sta convivendo con numerosi problemi fisici. La sensazione è che la Samp proverà a tenere il suo gioiellino almeno sino a giugno, per valorizzarlo ulteriormente.