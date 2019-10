Meno uno a Sampdoria-Lecce, e mister Claudio Ranieri fa la conta degli uomini a disposizione in vista della sfida del Ferraris. Logicamente il tecnico blucerchiato dovrà tenere presenti anche i tanti impegni ravvicinati del periodo, e che potrebbero influenzare le scelte di formazione.



"Domani mattina parlerò con i calciatori più affaticati e deciderò la formazione. Quando il malato sta lì e si deve rialzare, non può subito volare" ha detto Ranieri analizzando la condizione fisica della squadra. Il mister non è sceso nei particolari, ma dai report giornalieri degli allenamenti risulta evidente che non sarà della partita di sicuro Karol Linetty, che continua ad allenarsi a parte. Anche Murillo e Gabbiadini oggi sono stati sottoposti a 'sedute individuali metaboliche in campo', ma la loro presenza non pare in discussione.



Più a rischio invece Andrea Bertolacci, che non giocava due partite di fila da maggio 2018, e potrebbe rifiatare. Qualche dubbio anche sulla condizione di Fabio Quagliarella: il capitano blucerchiato ha speso tanto, ma sembra difficile che Ranieri decida di rinunciare al giocatore più rappresentativo in una sfida delicata come quella di domani. Continua anche il recupero del secondo portiere Seculin, che non verrà convocato al pari di Linetty.