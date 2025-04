Sampdoria: la smentita di Mancini, ma oggi l'ex C.T. sarà a Bogliasco. Cosa succede

Il nome di Robertoscalda da sempre lae i suoi tifosi. Eppure, quella che sembrava una romantica reunion si è trasformata in un intrico di voci, indiscrezioni e, infine, una secca smentita. L'ultimo tweet di Mancini, datato 8 aprile 2025, ha messo un punto – almeno per ora – a una vicenda che aveva infiammato la piazza genovese:Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi. Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore".

Tutto è iniziato con la crisi profonda della Sampdoria, terzultima in Serie B e a un passo dalla retrocessione in Serie C. Dopo la sconfitta per 2-0 nel derby contro lo Spezia, il presidente Matteo Manfredi ha deciso di scuotere l’ambiente: esonerato l’allenatore Leonardo Semplici – il terzo della stagione dopo Pirlo e Sottil – e interrotto il rapporto con il ds Pietro Accardi. In questo scenario, il club ha guardato al passato glorioso, e il nome di Roberto, simbolo dello scudetto del ’91, è riemerso come ipotesi affascinante.Le prime voci, riportate da fonti autorevoli, parlavano di un ritorno da allenatore. Poi l’idea si è spostata verso un ruolo da “superconsulente” o “Head of Performance”, una figura di supervisione tecnica al fianco del nuovo tecnico Alberico Evani – storico collaboratore di Mancini – e del vice Attilio Lombardo, altro ex compagno. Nata come battuta nella chat degli ex campioni dello scudetto,Mancini avrebbe portato carisma, esperienza e un legame profondo con la Samp. Si parlava anche di un possibile ruolo per il figlio Andrea Mancini come nuovo ds al posto di Accardi, e di Giovanni Invernizzi come coordinatore dell’area tecnica.

La tifoseria, stremata da una stagione disastrosa, si è aggrappata subito a questo sogno. Il 7 aprile era arrivato un primo segnale di freddezza da una storia Instagram di Mancini: “Prima di scrivere cose totalmente inventate, e lo so che fate fatica, pensate”. Un messaggio criptico, che però non aveva spento del tutto le speranze. Poi è iniziato un susseguirsi di conferme e smentite. Il club ha ufficializzato Evani in panchina e Lombardo come vice, con primo allenamento l’8 aprile a Bogliasco. Intanto, continuavano a circolare voci su un possibilecomplice l’amicizia tra i due. Alcuni sostenevano che Mancini avesse rifiutato la panchina – proposta direttamente da Manfredi – preferendo un incarico meno operativo, ma comunque influente.

Infine, ecco la bomba dell’8 aprile. Mancini ha chiuso la porta a qualsiasi coinvolgimento, dicendo di voler tornare a fare l’allenatore e restare semplicemente un tifoso, seppure il “primo tifoso”. Una presa di posizione che ha spiazzato molti, soprattutto dopo le parole di Manfredi, che poco prima sembrava dare tutto per fatto: “Mancini mi è stato vicino dall’inizio di questa avventura, quindi soprattutto nei momenti di difficoltà, non c’è stato bisogno di convincere nessuno.Quando arriverà? Ci stiamo ragionando in queste ore, sono ore tumultuose per tutti”. Eppure, il tweet di Mancini suona come un addio. O almeno, un passo indietro da un’operazione che sembrava ormai definita.

Le indiscrezioni raccolte parlano comunque della presenza di Mancini oggi a Bogliasco. L'ex C.T. azzurro è, dove adesso lavorano tanti amici e pure il figlio. In sostanza, ManciniIl comunicato però ha complicato ulteriormente il racconto di una vicenda di per sé già complessa e delicata, in un ambiente con i nervi a fior di pelle vista la delicatezza e la confusione del momento. Qualcosa di più si capirà nel pomeriggio, specialmente se, come si continua a confermare da più parti, Mancini sarà realmente a Bogliasco.