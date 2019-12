Uno dei giocatori maggiormente controversi in questo avvio di campionato della Sampdoria è sicuramente Gianluca Caprari. L'attaccante scuola Roma non ha convinto, il suo agente reclama spazio, ed è quindi probabile che a gennaio possa lasciare Genova. Sul calciatore, che la Samp aveva valutato circa 15 milioni all'interno dell'affare Skriniar, si sarebbero già mosse alcune squadre, in particolare la Spal.



La squadra di Ferrara secondo Il Secolo XIX potrebbe proporre un prestito, ma non sarebbe esclusa anche la possibilità di uno scambio. La pedina sacrificata dalla formazione di Semplici potrebbe essere il centravanti Alberto Paloschi, finito ai margini dei biancazzurri. Sembra più difficile invece la pista Petagna, che comunque in questa stagione sta rendendo al di sotto degli standard.