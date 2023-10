Quella di ieri è stata una giornata strana per Estanis. L'esterno spagnolo infatti, al rientro dopo un infortunio, ha dovuto fare i conti con una ricaduta del problema fisico e con le lacrime, proprio nel giorno in cui il suo riscatto da parte delladiventava ufficiale. Quella di ieri infatti era ladi Pedrola con la Samp. Poco più di mezz'ora, sufficiente però a far scattare l'obbligo di riscatto da parte dei blucerchiati con il Barcellona.Il club genovese dovrà versare nelle casse dei blaugranaal termine della stagione. Il Barça, dal canto suo, potrà esercitare il diritto di riacquisto per altri 4 milioni: iniettandonelle casse di Corte Lambruschini, Pedrola tornerà in Spagna. Il diritto di riacquisto è valido sino al, e bisogna ricordare che il Barcellona, anche in caso decidesse di non esercitare questo diritto, deterrà una clausola sul giocatore ch. Nel frattempo, Pedrola e la Samp restano con il fiato sospeso: oggi gli esami stabiliranno l'entità del problema fisico, ancora una volta al quadricipite femorale della gamba destra.