Sampdoria, l'accordo Manfredi-Ferrero c'è, ma Vidal si oppone: scontro tra i due

La trattativa per gli accordi che dovrebbero porre definitivamente la parola 'fine' all'eranella Sampdoria è ancora in pieno svolgimento. La notizia di qualche giorno fa, ossia la fumata bianca trovata tra Matteo Manfredi e il Viperetta, sembrerebbe essere confermato. Addirittura si parla di firme già apposte per l'ex patron doriano. Allora cosa manca per sancire in maniera definitiva il cosiddetto accordo transattivo "tombale" tra vecchia e nuova proprietà? Attualmente l'ostacolo principale riguarda Gianluca, commercialista di Ferrero e trustee della SSH.

Secondo Il Secolo XIX ci sarebbe una novità clamorosa perché il rapporto tra Ferrero e Vidal si sarebbe. Tra i due ci sarebbero frizioni importanti, che coinvolgerebbero anche la Samp perché come detto il Viperetta ha firamto gli accordi lunedì e vorrebbe che il commercialista veneto facesse altrettanto, da parte di SSH. Ad inizio settimana c'era ottimismo per riuscire a superare un paio di scogli legati alla rinuncia ad azioni di responsabilità, ma Vidal da qualche giorno sarebbe fermo sulle sue posizioni, nonostante la mediazione delle parti.

La trattativa si sarebbe quindi incagliata, e si sarebbe aggiunta alla questione anche la capogruppo del mondo Ferrero, ossia Holding Max, il cui amministratore, scelto da Vidal stesso, è il medesimo di Ssh, ossia Fabio. Lo scorso 30 aprile Toso ha chiesto per Holding Max, "che versa in un temporaneo stato di squilibrio finanziario", di accedere a un piano di ristrutturazione del debito. La dead line come noto è quella di martedì prossimo, quando le parti si dovranno presentare a Milano davanti al giudice Marconi con le firme.