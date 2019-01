Non dovrebbe essere un mercato particolarmente movimentato per il direttore sportivo dellaCarlo Osti. I blucerchiati sono attesi da poche operazioni, sia in entrata che in uscita. Molto dipenderà dalla situazione di Kownacki, che spinge per andare via anche se il Doria pare fiducioso di poterlo trattenere a Bogliasco. Il profilo che avrebbe potuto sostituire il polacco riconduce a Sam, attaccante classe 1997.Ieri si è diffusa la voce dell' accordo già trovato tra la Samp e il PSV proprietario del cartellino per l'acquisto a giugno , anche se in serata è arrivata la comprensibile frenata doriana. "" ha dichiarato a Il Secolo XIX la dirigenza blucerchiata. Pretattica? Forse, anche se è probabile che effettivamente il calciatore non lasci l'a gennaio. Il club olandese lo ha preso in prestito in estate dalla società di Eindhoven, e non vuole privarsi del suo bomber a metà stagione, specialmente per fare un favore ai blucerchiati, 'colpevoli' di aver scippato a parametro zero proprio all'Heerenveen il centrocampista Thorsby.