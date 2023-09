Il tempo è agli sgoccioli, e la Sampdoria sta provando a regalare a Pirlo il rinforzo tanto atteso per l'attacco. Il nome a sorpresa, circolato in queste ore, è quello dell'argentino Lucas Alario, dell'Eintracht Fracoforte. A confermare l'interesse per la punta è stata la stessa dirigenza della Sampdoria, nella persona di Nicola Legrottaglie.



"Alario? Mancini lo sta trattando, vediamo se arriviamo alla fine. L’obiettivo è quello di chiudere per una punta" ha detto il dirigente a Sportitalia. La Samp pare abbia chiesto il giocatore in prestito alla squadra tedesca, dove Alario attualmente è un esubero.