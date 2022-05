Le sfide che attendono il presidente dellaMarcosono tante e complesse. Il numero uno di Corte Lambruschini, dopo aver portato al sicuro la squadra blucerchiata, sarà chiamato a fare il possibile per confezionare la cessione del club. In un'intervista al Corriere della Sera, Lanna ha ripercorso il campionato: "Guardi è stata una stagione: quando sono entrato in società i momenti duri sono stati parecchi. Il compito per questo cda è stato veramente complesso: a gennaio non abbiamo speso soldi che peraltro non avevamo e il giorno dopo la chiusura del mercato si è infortunato Gabbiadini" racconta il numero uno doriano. "La squadra ha faticato a immergersi in una situazione così complicata ma. Certo, le difficoltà non sono finite perché a livello di cessione del club non c’è nulla di concreto. Ci godiamo questo risultato ma poi dobbiamo programmare la prossima stagione e dovremo fare con quello che abbiamo, cioè molto poco".I momenti bui non sono mancati: "Ce ne sono stati diversi, le. Sportivamente la sconfitta in casa con la Salernitana ci ha messi di fronte alla realtà. Accettare la presidenza non è stata una scelta razionale, ma di cuore. Non avrei potuto dire di no alla squadra dove sono nato e cresciuto".Lanna invece glissa su Ferrero: ". Certo il mio presidente era proprietario e aveva tanti soldi che noi non possediamo. Per cui risultati a parte, mi piacerebbe che la Samp viva dentro e insieme la città, non solo la domenica allo stadio. Questi sono i valori che inseguo".