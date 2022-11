Il presidente della Sampdoria Marco Lanna conferma Dejan Stankovic. L'allenatore blucerchiato, dopo il k.o. di Torino e le dichiarazioni del tecnico, che si era detto disposto a dimettersi, ha voluto fare chiarezza sul futuro del tecnico.



"Ringrazio i tifosi per quanto stanno facendo, gli chiedo un ultimo sforzo per una gara cruciale. Stankovic? Non credo abbia nessuna intenzione di dimettersi. Stankovic è un combattente, lotta sempre, è un uomo diretto, onesto, quelle sono frasi a caldo dopo una gara dura e l’espulsione" ha detto a Il Secolo XIX.



"Crediamo in Stankovic – prosegue -, il momento è duro ma dobbiamo uscirne tutti assieme, con lui. Ha il massimo appoggio, dobbiamo solo essere compatti per il Lecce. Lui sa che c’è una sosta in cui fare le valutazioni e recuperare energie mentali, fisiche, un ritiro per presentarsi a gennaio in modo diverso. E con i nostri limiti cercheremo di rinforzarci".



"Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, non solo i giocatori e pensare a cosa fare per dare di più. Veniamo puniti al primo errore, anche quando, come nei primi quarantacinque minuti contro la Fiorentina, facciamo bene. Serve una reazione, i giocatori dovranno attingere forza dal tifo caldo di Marassi. Dovremo essere un tutt’uno. Vogliamo restare aggrappati al gruppone. Resto fiducioso, non valiamo meno dei nostri competitor" conclude Lanna.