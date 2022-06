Tanti nodi attendono il presidente della Sampdoria Marco Lanna e il suo Consiglio di amministrazione. Con l'allenatore Marco Giampaolo, la dirigenza ha iniziato a studiare alcune situazioni critiche da sciogliere nei prossimi giorni. Entro la fine di giugno Corte Lambruschini dovrà definire alcune posizioni e la rosa, dato che il raduno prenderà il via il 6 luglio, con conseguente ritiro dal 9.



La Samp dovrà innanzitutto definire i numerosi prestiti, a partire da Federico Bonazzoli con la Salernitana, passando per Mehdi Leris, Valerio Verre, Jeison Murillo, e poi ancora Depaoli, Torregrossa, La Gumina e De Luca. Occhio anche ai rinnovi: in scadenza ci sono Albin Ekdal, Fabio Quagliarella, Tomas Rincon e Maya Yoshida. I primi tre dovrebbero rimanere, il giapponese invece rischia di salutare. Lo staff sanitario, nel frattempo, si concentrerà sulle condizioni degli infortunati in particolare, scrive Il Secolo XIX, Manolo Gabbiadini e Andrea Conti.